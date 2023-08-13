Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


13 Ağustos 2023 02:10
Tayin(Atamaya Esas Sağlık Raporu)

Babama kolon kanseri sebebi ile atamaya esas sağlik raporu aldım. Annem babam ve ben aynı çatı altında yaşadığıma dair nüfus kayit örneği de ekledim. Ve tek bekar kardeş benim. Eylül atamalarında tayinim çıkar mı fikri ve bilgisi olan yazabilir mi

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