Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


13 Ağustos 2023 03:02
Arşiv Araştırması

Arkadaşlar bundan 5 sene önce birisi iftira attı bana özel fotoğraf ve videoları yayma suçundan, emniyete gidip ifade verdikten hemen sonra takipsizlik kararı verildi. Geçen sene de mahkemeye gidip dava açmış, arşiv soruşturmam başlayacak ve herhangi bir olumsuzluk ile karşılaşır mıyım; şimdiden herkese çok teşekkürler

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