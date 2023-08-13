Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


13 Ağustos 2023 08:59
Aile birliği tayini önce mi yoksa karma mı olacak?

Hocalarım son dk yine birşeyler oldu sorum şu hepimiz tek takvimle mi tercih yapacağız yoksa zaten bize özel takvim ve kontenjanı kullanabilecek miyiz? Çünkü il içi dışı yapan yaptı bir de iptal hakkı geldi orda da tabi mahdur olan meslektaşım var ama kendi durumumu düşünürsem tek takvim tek atama mazeret tayinini sıkıntıya sokabilir. Bir de şu var eski bakanımız Mahmut bey yaz mazereti de il emri olacak hep demişti o zaman sorun yok tabi ama süre çok az hakkımızda hayırlısı

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