KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


13 Ağustos 2023 09:58
Sözlesmelilerin kpss ile 3 yıl sonra kadrolu olmasi

Arkadaşlar sözlesmelilerin 3 yıl geçirilen süreçten sonra ancak kpss sınavı ile kadrolara atanması hakkında hiç bilgi sahibi değilim sizin bu konuda bilginiz var mı süreç nasıl işliyor?

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