Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


13 Ağustos 2023 10:13
Maaşım erken yatması nasıl oluyor

Tarım ve orman müdürlüğünde çalışıyorum maaşlar 15 inde yatıyor normalde ama 11 inde maaş aldım çalıştığım yere söyleyemedim hafta sonuna denk geldi çünkü bankaya bakınca maaş diye yazıyor ama başka bir şeyin ödemesi olabilir mi?

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