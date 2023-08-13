Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


13 Ağustos 2023 10:53
Becayiş
Merhabalar, Harita Genel Müdürlüğünde Bilgisayar Teknikeri olarak çalışıyorum; Adana, Mersin ve Osmaniye illerinde becayiş düşünen Bilgisayar Teknikeri arkadaşlar varsa bana ulaşabilirler mi?

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