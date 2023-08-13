Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


13 Ağustos 2023 12:13
Psikiyatri İstirahat Raporu ve Sözleşme

Psikiyatriden alınan istirahat raporu sözleşmeli jandarma personeli için sorun teşkil eder mi? Sözleşme feshi ya da sözleşme yenilememe durumlarını ortaya çıkarır mı? Bilgi sahibi veya bu konuda deneyimli kişilerin cevap yazması önem arz etmektedir.

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