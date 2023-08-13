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Editörler : LanetF16 Gökçen


13 Ağustos 2023 12:14
Lisans mezunlarına yönelik ücretsiz yapay zeka kursu, staj ve istihdam garantisi sunuyor.

1 Milyon İstihdam Projesi kapsamında Ahmet Çalık Vakfı sponsorluğunda, Türkiye Bilişim Derneği koordinasyonunda ve İstanbul Ticaret Üniversitesi?nde gerçekleşecek Yapay Zekâ Uzmanı Yetiştirme Programı başvuruları başladı. Söz konusu program 2023 Ekim ayında başlayacak ve staj süreçleriyle beraber 2024 yılı güz dönemine kadar devam edecektir.

Eğitimler yüz yüze olacak şekilde İstanbul Ticaret Üniversitesinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu programdan yararlanacak adayları belirlemek için başvurular alınarak belirlenen kriterlere göre yapılacak değerlendirme ve seviye belirleme sınavı sonucunda e-posta adreslerinize sonuç bildirimi yapılacaktır. Size bildirilecek sonuç doğrultusunda olumlu değerlendirilen adaylar için süreç işletilerek bu adaylara yapılacak bildirimlerle mülakat süreci gerçekleştirilecektir.

Mülakat süreci sonunda eğitim programına dahil olacak adaylar belirlenmiş olacaktır. Projemiz aracılığıyla tamamladığınız bu eğitim bilgileri de otomatik olarak proje sistemimizdeki özgeçmişlerinize yansıtılacaktır. Bu sayede tüm işverenlerin sizleri daha sağlıklı değerlendirmesi ve sizlerin de istihdam sürecinde avantaj elde etmeniz hedeflenmektedir.

Süreç Takvimi

10.08.2023-27.08.2023 Başvuruların Alınması

01.09.2023-08.09.2023 Değerlendirmesi Olumlu olan Adaylara Sınav Uygulanması

11.09.2023-15.09.2023 İstanbul?da yüz yüze mülakatların gerçekleştirilmesi

18.09.2023 Başvuru Sonuçlarının Açıklanması

02.10.2023 Program kapsamındaki eğitimlerin başlangıcı

Başvuru Kriterleri ve Başvuru Süreci için: 1 Milyon İstihdam Projesine https://1milyonistihdam.hmb.gov.tr/ adresinden giriş yaparak/kaydolarak ?Sınav ve Eğitim Programları? bölümünden ?Yapay Zekâ Uzmanı Yetiştirme Programı? ?nı seçerek detayları görebilir ve programa başvuru yapabilirsiniz.

Kaynak: https://www.yayginegitim.net/yapay-zeka-kursu/

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