Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


13 Ağustos 2023 12:31
Web of Science Book Citation Index'te taranan yayınevleri

Bu yayınevlerinin listesine nereden ulaşabiliriz? Ben şu listeyi buldum ama aradığım şey bu mu emin olamadım:

http://wokinfo.com/mbl/publishers/


Intihalmagduru
Aday Memur
13 Ağustos 2023 13:43

Bu bağlamda ben yayınevininin taranması yeterli mi yoksa kitabın da taranması gerekiyor emin olamadım. Anlayan akademisyenler bunu da yazarsa sevinirim. Mesela yukarıda ilk mesajda verilen linkte görünen yayınevleri var. Bu yayınevinden yayınlanmış kitabı aradığımda çıkmıyor.


DocendosDiscimus
Aday Memur
13 Ağustos 2023 13:49

Acaba yeni dönemde BCI'te taranan yayinevleri beyannamede kanıt olarak gösterilirken listeden mi bulunacak (liste: http://wokinfo.com/mbl/), aynı sitede ISBN ile mi bulunacak (http://wokinfo.com/mbl/)?

Bu arada ikisi aynı sonuçları vermiyor. Bir kitabımın yayınevi bu listede var, ama ISBN olarak taratınca kitap çıkmıyor.

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