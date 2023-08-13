KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


13 Ağustos 2023 12:48
Formasyonla atanma olayı kalktı mı?

İyi günler herkese. Formasyon ile atanma kalktı mı? Kalktıysa önceden formasyon alan kişilerin durumu nedir? Eğer kalkmadıysa formasyon verilmeyen bölümlerde okuyanlar mezun olunca öğretmen olmak için sonradan nasıl formasyon alıyorlar?

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