Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


13 Ağustos 2023 12:55
zam oranı

sendikacılık yapmak için yazmıyorum. sendikalarla ilgili yorum yazmayın.

zam sistemindeki adaletsizliğin herkes farkındadır.

belirlenen zam oranı üzerine enflasyon farkı ekleniyor ve bu yüzden alım gücümüz sürekli düşüyor.

arkadaşlar tekrar ediyorum sendikacılık yapmayın yorumlarda.

herkesten rica ediyorum sosyal medyada her yere zam sisteminin "enflasyon farkı+zam oranı" şeklinde değiştirilmesini istediğimizi belirtelim.


umutXx
Şef
13 Ağustos 2023 13:03

hocam zamlar iyi geldi de, sesini devlete değil, fırsatçılık yapan ve fahiş fiyatlar koyan halka duyurmalı ve boykot etmelisin. çünkü devlet bir zam yapıyorsa, döviz kuruş artıyorsa, ev sahipleri, marketler, pazarlar, herkes 20-30 katarak zam yapıyor. mesela adam yıllar önce almış olduğu bir ürünü hiç zarar etmemesine rağmen %1000 zam katarak koyuyor. sıkıntı devlet değil hocam, halkın kendisi. önce halk kendine çeki düzen vermeli, yoksa işimiz çok zor.


difficulties
Memur
13 Ağustos 2023 13:30

Senin okuduğun okulun tahtasını karalayım!

umutXx, 58 dk. önce

hocam zamlar iyi geldi de, sesini devlete değil, fırsatçılık yapan ve fahiş fiyatlar koyan halka duyurmalı ve boykot etmelisin. çünkü devlet bir zam yapıyorsa, döviz kuruş artıyorsa, ev sahipleri, marketler, pazarlar, herkes 20-30 katarak zam yapıyor. mesela adam yıllar önce almış olduğu bir ürünü hiç zarar etmemesine rağmen %1000 zam katarak koyuyor. sıkıntı devlet değil hocam, halkın kendisi. önce halk kendine çeki düzen vermeli, yoksa işimiz çok zor.


umutXx
Şef
13 Ağustos 2023 13:47

mal, sende akıl olsa piyasadaki çakallığın nereden geldiğini anlarsın, boş yapma ikile.

difficulties, 31 dk. önce

Senin okuduğun okulun tahtasını karalayım!


difficulties
Memur
13 Ağustos 2023 13:55

Sana mezun sıfatı beren diplomanın köşesini burayım.

umutXx, 14 dk. önce

mal, sende akıl olsa piyasadaki çakallığın nereden geldiğini anlarsın, boş yapma ikile.

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