Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


13 Ağustos 2023 13:01
DHMİ Memur ne yapar, mesaisi nasıl geçer
Dhmi memuru hangi departlarda çalışır, hangi departman zordur/ kolaydır, mesaisi nasıldır, vatandaşla işi olur mu

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