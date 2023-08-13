KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


13 Ağustos 2023 13:19
657. Madde 92 istifa sayısı

Madde 92 - (Deği&#290;ik madde: 12.05.1982 - 2670 S.Kanun/Madde 27)

İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu

Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler,

ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları

tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci

madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara

atanabilirler.

Bu maddede bahsedilen memuriyete geri dönme dilekçe verilerek geri dönmek midir? Yoksa kpss ile tekrar atanmakla ilgili en fazla 3 kez memur olunabilir diye bir sınır var mıdır ?

Eğer kpss ile atanmak ise kastı 399 kit kurumundan istifa bu sayıya dahil midir. Net bilgisi olan arkadaslar yardımcı olursanız sevinirim.

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