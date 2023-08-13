KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


13 Ağustos 2023 13:44
ASEM Sözleşme yenileme

Astsubay sözleşme yenilerken sağlık gene ilk girdiğimiz gibimi oluyor yoksa daha mı esnek

örneğin göz derecesi sağ sol 1 olması mı gerekiyor yoksa daha mı esnek oluyor

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