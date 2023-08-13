Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


13 Ağustos 2023 14:10
Meb gys sınavını okuyan optik okuyucu hata yapar mı?

Sınavda 38 net beklerken 1 soru ile barajı geçemedim. Dilekçemi yolladım. İnşallah bir sonuç çıkar.

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