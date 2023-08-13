Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


13 Ağustos 2023 14:21
Göç İdaresi Büro Personeli Hakkında
Arkadaşlar göç idaresinin büro personeli alını için mülakata gideceğim. Göç idaresinde büro personeli olarak çalışan var mı? Mülakatla ilgili tavsiyesi olabilecek birileri?

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