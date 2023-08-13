Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


13 Ağustos 2023 14:23
İşkur büro personeli
Arkadaşlar merhaba. Evrakları teslim etmiştik. Pazartesi 3 hafta olacak güvenlik soruşturmasına varmı bir gelişme bilgisi olan var mı acaba

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