Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


13 Ağustos 2023 14:51
Toplu sözleşme görüşmeleri bu yıl da uzlaşma komisyonuna gider

Bakıyorum bazı memurlar ve öğretmenler toplu sözleşme haberlerini görünce heyecanlanıyor. Sanırım yeni atananlar... O arkadaşları biraz aydınlatmak istiyorum:

Toplu sözlşeme görüşmeleri her yıl olduğu gibi yine uzlaşma komisyonuna gidecek. Yıllardır aynı tiyatro oynanıyor. Memuru ve öğretmeni afedersiniz salak yerine koyup sanki toplu sözleşme yapılıyormuş gibi şaklabanlık çeviriliyor.. Uzlaşma komisyonundan ne çıkacağı bir ay öncesinden bellidir, geriye kalan her şey memur ve öğretmenlerle alay eden bir tiyatrodur.

Not: Bu başlığı ilerleyen günlerde güncelleyecem. O zaman başlığın açıldığı tarihe yeniden bakmayı unutmayın.


organikbiri
Şef
13 Ağustos 2023 15:07

Ön alıştırmalara başlamışlar.

"Diğer taraftan hükümetin toplu sözleşme görüşmelerini hakem heyetine götürebileceği konuşuluyor."

https://www.memurlar.net/haber/1073614/milli-gazete-hukumet-memura-yuzde-70-zam-teklif-edecek.html


difficulties
Memur
13 Ağustos 2023 15:17

2024'e kadar enflasyon artarak devam edecek açıklaması var. Yapılan müdahalelerin etkisi 2025 yılından itibaren etkisini gösterecek açıklamssı. Ekonomide toparlanma 2026 yılında başlayacak açıklaması. Toplu sözleşme hikaye. Önceden temmuzda uçardık şahlanırdık artık öyle umutlar bile satılmıyor. :)))

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Mazeret tayini yapacak olanların hakkı yeniyor!2.il dışıÖğretmenler odasında sayın bakana 24 Kasımda ikramiye var mı sordunuz muEmeklilik ikramiyesi kaç günde yatar?İyi bir okulda müdür yard. mı, kötü okulda rehber öğretmenlik mi?Nöbetçi öğretmenlik çöpe atilmaliNorm hesabı rehberlik seçmeli derszam oranı2.il içi il dışı özürİlla ölmek mi lazım ??

Sözlük

padawan 1 aşure 1 kaset 1 kadınlar parasız erkeği sevmez 6 sobalı ev 2 Eksik Borç 1 gülfeşan 1 şöyle yaptın böyle yaptın ondan oldu 1 icap 1 Surinam 1

Son Haberler

Başkentte aşırı sıcaklar nedeniyle sokaklar boş kaldıSosyal medyada tehlikeli akım: Üzerine kolonya döküp yaktıTürk çayı 7 ayda 17,2 milyon dolar kazandırdıNehir bebek '25 binde 1' görülen hastalığıyla mücadeleyi Türkiye'de kazandıSamsun'da sahilde erkek cesedi bulundu

Editörün Seçimi

Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.