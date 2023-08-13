Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


13 Ağustos 2023 16:09
Sınıf Degişikliği (Kilo Fazlalıgı)
Merhabalar; kilo fazlalığı sebebiyle 1 yıl diyet aldım. 2020 li piyade astsubayım. Sürec hakkında bilgi alacağım

Çok Yazılan Konular

İcralık olacağım bir problem olurmuOyak Konut Ön Biriktirimden Çıkış YardımNakliye ucretleriAcil asker eş durumu tayinJandarma konularına başlık açılması durumu ile ilgili uyarı!

Sözlük

padawan 1 aşure 1 kaset 1 kadınlar parasız erkeği sevmez 6 sobalı ev 2 Eksik Borç 1 gülfeşan 1 şöyle yaptın böyle yaptın ondan oldu 1 icap 1 Surinam 1

Son Haberler

Başkentte aşırı sıcaklar nedeniyle sokaklar boş kaldıSosyal medyada tehlikeli akım: Üzerine kolonya döküp yaktıTürk çayı 7 ayda 17,2 milyon dolar kazandırdıNehir bebek '25 binde 1' görülen hastalığıyla mücadeleyi Türkiye'de kazandıSamsun'da sahilde erkek cesedi bulundu

Editörün Seçimi

Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.