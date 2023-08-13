Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


13 Ağustos 2023 16:10
Kadroya Geçen Z.Katibi Tekrar Açıktan Memur Olarak Atanabilir Mi ?

Arkadaşlar Merhaba

Zabıt katibiyim ve Nisan ayında kadroya geçtim.Memleketimde bir belediyenin düz normal memur alımına başvurmak istiyorum.Sizlere sorum şu ? Kazanırsam geçiş yapabiliyor muyum 4 yıl şartı veya 1 yıl şartı var mı yoksa direk muvafakat alarak mı geçiyorum ?İstifa edip geçemem ikiside kadrolu olduğu için

Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim

Çok Yazılan Konular

Deprem bölgesi fazla mesai hk.Promosyon güncellemesi hk.aziziye kampus cik deneyimli personel talebiAkseki cezaevi ne zaman açılacakCezaevi katibi tayinAdalet Çalışanları Birlik Olma VaktiYeni açılacak cezaevleriAdliye de bilgisayar teknisyeni olarak kalmak mi yoksa öğretmen olarak atanmak mi (atandım)4/1 derece maaşa ne kadar etki ediyor.Kadro öncesinde becayiş talebinde bulunup red olan var mı?

Sözlük

latife beyanı 1 Herkes seçtiği hayatın keyfini yaşasın 1 gülfeşan 1 nasılsın 1 supporters 1 muvazaa 1 Surinam 1 takas 2 sobalı ev 2 şöyle yaptın böyle yaptın ondan oldu 1

Son Haberler

Başkentte aşırı sıcaklar nedeniyle sokaklar boş kaldıSosyal medyada tehlikeli akım: Üzerine kolonya döküp yaktıTürk çayı 7 ayda 17,2 milyon dolar kazandırdıNehir bebek '25 binde 1' görülen hastalığıyla mücadeleyi Türkiye'de kazandıSamsun'da sahilde erkek cesedi bulundu

Editörün Seçimi

Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.