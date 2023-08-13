Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


13 Ağustos 2023 17:40
mal bildirim beyannamesi vermemenin cezası nedir?

merhaba , bu durumun nasıl bir cezası var ?

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