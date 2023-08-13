Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


13 Ağustos 2023 18:46
V.H.K.İ unvanı

Üniversitede temel bilgi teknolojileri 1 ve 2 dersi aldım. Bu dersler bilgisayar sertifikası yerine geçer mi? Bilgisi olan cevaplarsa sevinirim

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