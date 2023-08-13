KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : **sude**


13 Ağustos 2023 19:07
Dgs Sağlık Yönetimi 212 puanla aof e yerlesebilir miyim

212 puanla acikogretime auzefe yerlesebilir miyim acaba ?

Çok Yazılan Konular

Ata aöf gelir miDgs Sağlık Yönetimi puan ve sıralamaAçıköğretim için Ata mı Anadolu mu ?

Sözlük

icap 1 kabul 1 kadınlar parasız erkeği sevmez 3 Eksik Borç 1 muvazaa 1 Nankörlük gördükten sonra oluşan his 2 nasılsın 1 Herkes seçtiği hayatın keyfini yaşasın 1 Bugün olanlar 1 aşure 1

Son Haberler

TZOB Başkanı Bayraktar: Yabancı tohum üreticiyi perişan ettiMersin'de orman yangını çıktıDavutoğlu, seçimlere kendi ad ve logomuzla gireceğizTrabzon'da turistleri taşıyan minibüs devrildi: 3'ü ağır 6 yaralıAnkara'da 13 işçi yedikleri yemekten zehirlendi

Editörün Seçimi

Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.