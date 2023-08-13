POMEM GENEL SAĞLIK HAKKINDA

Arkadaşlar herkese merhaba,

Ben bu sene POMEM e lisans alanından girdim ve sözlü mülakatlara kalmaya hak kazandım. Genel Sağlık ile ilgili sorum şu;

Kafamın arka tarafında bir dikiş izim mevcut. Çocukken kafamı mermere vurdum ve bundan dolayı kazama dikiş atıldı fakat dikiş atılmadan önce saçımın ufak bir kısmı kazıldı ve oradan tekrar saç çıkmadı. Ön sağlıkta polis memuru izi incelerken kemiğe geçmiş mi vs gibi bir şeyler söyledi ve eliyle yaraya baktı ve yanında ki doktora sordu. Doktor da kemiğe geçmemiş normal görünüyor dedi ve bana dönüp saçını uzun tut sorun olmaz dedi. Gelmek istediğim nokta şurası, ben mülakatları kazanıp okula gittiğimde genel sağlıkta bu durumdan dolayı beni elerler mi? Yani başımın arkasında ki yara izi polisliğime engel olur mu? Gerçekten bu konuda bilgi sahibi olan ya da bu süreçlerden geçmiş polis kardeşlerim yazarsa çok mutlu olurum. Amacım forumda kalabalık yapmak değildir.

Herkese iyi günler dilerim ( Dikiş izi olan fotoğrafımı da yükledim)

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