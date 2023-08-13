KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


13 Ağustos 2023 19:41
İki öğretmenlik bölümünden de aynı anda sıralamaya girilebilir mi?

Selamlar iyi akşamlar, Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum formasyonum var, diyelim ki 2. bölüm olarak tarih veya coğrafya okursam daha sonra birini tercih etmek için iki bölümün de sıralamalarına girebilir miyim yoksa sadece birine mi başvurabilirim?

Çok Yazılan Konular

2023 öğretmen yardım, bilgi almak istiyorum2023-2024 atama Formasyonla atanma olayı kalktı mı?Maden teknolojisi alanı / madencilik dalı kod: 7120

Sözlük

kabul 1 nasılsın 1 Nankörlük gördükten sonra oluşan his 2 aşure 1 Bugün olanlar 1 Eksik Borç 1 Gabin 2 sözleşme 1 icap 1 kadınlar parasız erkeği sevmez 3

Son Haberler

Beyşehir Gölü'nde teknenin batması sonucu 1 kişi boğulduİYİ Parti'den Sümela Manastırı'ndaki ayinle ilgili 'iptal edin' çağrısıFenerbahçe, Cengiz Ünder transferini açıkladıİstanbul taksilerinde zamlı tarife bu gece başlıyorSivas'ta kanlı gece!

Editörün Seçimi

Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.