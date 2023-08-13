KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : Kubil ay


13 Ağustos 2023 19:54
Hakimlik sınavı için acil kaynak önerisi!!

Herkese merhaba, hakimlik savcılık sınavına hazırlanıyorum konu anlatımı kaynak ihtiyacım var savaş yayınları hakimlik kampı alacaktım ama son basımı 2021 yılında çıkmış alsam sorun olur mu? Başka konu anlatımı kaynak tavsiyeleriniz nelerdir şimdiden teşekkür ederim

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