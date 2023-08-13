Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


13 Ağustos 2023 20:00
Meb gys sınav puanı değişikliği olur mu?

Sınavdan 58.33 aldım fakat 63 küsür bekliyordum. Sonuca itiraz ettim. Bir sonuç çıkarmı sizce.


matematikogretmenii
Şef
13 Ağustos 2023 20:27
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