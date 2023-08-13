Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


13 Ağustos 2023 20:06
Hizmet Puanı Devretme Tarihi

Merhaba. Benim hizmet puanımın devretme tarihi her ayın 15-16'sı. İl içi veya dışı tayin yaptığımda örnek veriyorum ayın 1'inde ilişik kesersem 15 günlük hizmet süremin puanı çöpe mi gider? Yoksa herhangi bir süre ve puan kaybı olmadan yeni görev yerimde puanım kaldığı yerden devam mı eder?


matematikogretmenii
Şef
13 Ağustos 2023 21:05
Kontörlü hat mı bu devrediyor

UK190120
Aday Memur
13 Ağustos 2023 21:37

Bilginiz yoksa komik olmaya çalışmayım

matematikogretmenii, 34 dk. önce
Kontörlü hat mı bu devrediyor
Toplam 2 mesaj

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