Forumda Proje Okulunda Görevli Öğretmen Bulunmaması

Bütün okul türlerinde görev yapan hocaların forumda yazdığını görüyorum ama Proje Okulunda çalışıyorum şöyle sorularım veya şöyle problemlerim var diyen kimse yok?

Bütün okul türlerinde görev yapan hocaların forumda yazdığını görüyorum ama Proje Okulunda çalışıyorum şöyle sorularım veya şöyle problemlerim var diyen kimse yok?