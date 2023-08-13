Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


13 Ağustos 2023 20:17
Açık Lisenin Üniversite Başarısı
Örgün öğretimden ayrılıp açık liseye geçen öğrencilerin üniveriste kazanma oranı nedir acaba? Bana örgünden yüksekmiş gibi geliyor. Eğer öyleyse MEB kapatılsın.

realistyorumcu
Aday Memur
13 Ağustos 2023 20:53
Boş yapma

didaof
Aday Memur
13 Ağustos 2023 20:57

Açık liseye geçen öğrencileri 12. Sınıfa gelene kadar kim yetiştiriyor?


matematikogretmenii
Şef
13 Ağustos 2023 20:59
O zaman 12. Sınıflar kapatılsın
didaof, 43 dk. önce

Açık liseye geçen öğrencileri 12. Sınıfa gelene kadar kim yetiştiriyor?

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