Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


13 Ağustos 2023 20:30
Mahkeme sonrası Memura faiz rücu edilirmi

Arkadaşlar işim gereği müteahhitlerle bir kaç defa mahkemelik olduk. Teknik konularda anlaaşmazlık yaşadık. Müdürümün bilgi ve imzasıyla müteahhitin alacaklarından yaptığımız kesintiden dolayı müteahhit kurumu mahkemeye verdi Müteahhit te davayı kazandı. Doğacak olan mahkeme masrafları ve müteahhitin ana parasından doığacalk faiz giderlerini kurum bana rücu edebilrmi? Yani haksız kesinti yapmışsın davayı katbettik öde bu faiz giderleri ve mahkeme masraflarını kurum bana bunu diyebilrmi? Ama biz gerçekte haksız değildik ortada tartışmalı bir konu vardı.

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