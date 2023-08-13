Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


13 Ağustos 2023 20:52
Şehir Merkezinde evim var ve Dış İlçe ye verdiler

Merhaba arkadaşlar Erzurum merkezde evim var ancak 150km uzaktaki ilçeye verdiler. Kanuni olarak bir hakkım var mı merkezde çalışmak için? Cevaplar için teşekkürler


Küçük polis
Şef
13 Ağustos 2023 21:29

Hizmet gereği verebilir. Kanuni hakkınız yok. Ama bir deneyin.

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