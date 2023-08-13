Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


13 Ağustos 2023 22:07
Aile diş hekimliği projesi ve röntgen

Arkadaşlar merhaba bakanlık Aile diş hekimliği projesi kapsamında Aile sağlığı merkezlerinde diş hekimi istihdam edecek. Bakan bey projenin 2023 bitmeden tüm Türkiye'de hayata geçirmeyi planladıklarını söylemişti. Aile diş hekimliği projesi röntgen atama sayısını etkiler mi? sonuçta diş hekiminin olduğu yerde diş röntgeni de gerekli. Bu konuda detaylı bilgisi olan varsa fikir beyan ederse mutlu olurum.

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