Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"



Kapalı
13 Ağustos 2023 22:11
Atandım ama meslek değişikliğinden dolayı gitmeyeceğim. Atandığım kuruma bilgi vermem gerekiyor mu?

Arkadaş iyi akşamlar. Öğretmen olarak atandım ancak meslek değişikliği yaptım. Atandığım kuruma bilgi vermem gerekiyor mu? Bilgisi olan cevap verirse sevinirim


matematikogretmenii
Şef
13 Ağustos 2023 22:16
Bide işsizlik var diyorlar

SerappE
Kapalı
13 Ağustos 2023 22:23

Anlayamadım? İkisini de kendi emeğim ile kazandım çok şükür. Birini seçmem gerek tahmin edersiniz ki

matematikogretmenii, 2 saat önce
Bide işsizlik var diyorlar

matematikogretmenii
Şef
13 Ağustos 2023 22:24
Gençler iş beğenmiyor
SerappE, 1 saat önce

Anlayamadım? İkisini de kendi emeğim ile kazandım çok şükür. Birini seçmem gerek tahmin edersiniz ki


SerappE
Kapalı
13 Ağustos 2023 22:27

Öğretmen olarak atandım ancak polis okulunda ve oradan yürümek istiyorum. İş beğenmemezlik değil gö.


matematikogretmenii
Şef
13 Ağustos 2023 22:48
Öğretmen ol keyfine bak ya polislik zor
SerappE, 1 saat önce

Öğretmen olarak atandım ancak polis okulunda ve oradan yürümek istiyorum. İş beğenmemezlik değil gö.

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