Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


13 Ağustos 2023 22:26
Yurtdışı çalışma

Arkadaşlar 2010 yılında work and travel programı kapsamında Amerika" da 4 aylık sigortalı çalışmam vardı, bunu kıdemime saydırabilir miyim?


matematikogretmenii
Şef
13 Ağustos 2023 22:48
Ne olarak çalıştınız

conscious3506
Aday Memur
13 Ağustos 2023 23:10

işçi olarak

matematikogretmenii, 1 saat önce
Ne olarak çalıştınız

matematikogretmenii
Şef
13 Ağustos 2023 23:14
Millet ücretli öğretmenliği uzmanlığa saydıramıyor

conscious3506
Aday Memur
13 Ağustos 2023 23:20

MEB de şefim bu arada

matematikogretmenii, 36 dk. önce
Millet ücretli öğretmenliği uzmanlığa saydıramıyor

matematikogretmenii
Şef
13 Ağustos 2023 23:24
Şefim kıdem mıdem bunlarla uğraşmayın. Biz fakirlerin uğraşacağı şeyler bunlar.
conscious3506, 30 dk. önce

MEB de şefim bu arada


battalxx
Aday Memur
13 Ağustos 2023 23:38
vardır
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