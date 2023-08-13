Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


13 Ağustos 2023 22:40
İstifa sonrası dönemiyorum acil yardım çağrısı

2015 yılında kadrolu zabıt katibi iken özel nedenlerden ötürü istifa etmek zorunda kaldım. Şimdi mesleğime geri dönmem gerekiyor. Herşey usulüne uygun yapılmıştı. 3 kere başvuruda bulundum. İstifa ettiğim adliye muvafakat kararı ile gönderdi dilekçemi bakanlığa. Yine Red edildi, benim memurluğa dönmem gerekiyor ne yapıcam nasıl yapıcam kime gidicem, bilgisi görgüsü olan var mıdır , gerçekten zor durumdayım. Yardıma ihtiyacım var, öyle tanıdığım dayım amcam yok, öyle olsa bu duruma düşmezdim zannımca. Lütfen bu konu ile bilgisi olan varsa paylaşabilir mi?

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