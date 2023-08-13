Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


13 Ağustos 2023 22:52
İlk defa Müdür yardımcısı başvurusu yaptıktan sonra il içi atamasında farklı bir ilçeye atanmak

Diyelim il içinde tayinim çıktı. İlk defa yönetici atama başvurusu yaptım. Farklı bir ilçeye ataninca müdür yardımcılığına başvurum yanar mı veya tercih yapıp müdür yardımcısı olarak atanabilir miyim

Çok Yazılan Konular

Mazeret tayini yapacak olanların hakkı yeniyor!2.il dışıÖğretmenler odasında sayın bakana 24 Kasımda ikramiye var mı sordunuz muEmeklilik ikramiyesi kaç günde yatar?İyi bir okulda müdür yard. mı, kötü okulda rehber öğretmenlik mi?Nöbetçi öğretmenlik çöpe atilmalizam oranıNorm hesabı rehberlik seçmeli dersYer ABD... 6 yaşındaki 1.sınıf çocuk dersteyken kadın öğretmenini silahla vuruyor.Maaşlarımız devlet sırrı mı?

Sözlük

Bugün olanlar 1 aşure 1 kabul 1 Eksik Borç 1 icap 1 Surinam 1 zaman aşımı 1 muvazaa 1 Gabin 2 Elalem barikatı 1

Son Haberler

Çilek toplarken kaybolan kadın jandarma ekiplerince bulunduKARDEMİR işçilerine aylık net 3 bin lira ücret artışıOğlu öldürülen anne ile baba tetikçi tutup, katilin kardeşini öldürtmüşZıpkınla balık avlamak için denize giren kişi öldü12 Dev Adam ikide iki yaptı, yarı finali garantiledi

Editörün Seçimi

Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.