Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


13 Ağustos 2023 22:59
Vekaleten iş gördürme - vekalet ücreti

Merhaba sayın üyeler, Zabıt katibi bir arkadaşım 2016-2018 yılları arasında 2 yıl icra müdürlüğüne vekaleten baktı. hala yazı işleri müdürü yokluğunda ve icra müdürü yokluğunda yerlerine vekaleten bakıyor. bu vekaletler ile ilgili olarak ödeme alması için ne yapabilir. teşekkür ediyorum.

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