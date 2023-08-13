Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


13 Ağustos 2023 23:08
Dilekçe akıbeti

16 temmuzda dilekçe verdim. Dys ' den kontrol ettiğimde hâlâ başvurduğum yerde gözüküyor dilekçe. Bu zamana kadar bir işlem yapılmamış mı?

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