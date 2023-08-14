Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


14 Ağustos 2023 00:14
Farklı memurluğa geçiş hakkında

Merhaba arkadaşlar. Şu an GSB'ye bağlı KYK Yurdumda Hizmetli Memur olarak görev yapıyorum. Kalorifer ve Bilgisayar belgelerim var Adalet Bakanlığı Cezaevi Katibi ve Kaloriferci alacakmış sanırsam bu alımda Kadrolu olacak bu durumda nasıl geçiş yapabilirim kazanır isem istifa etmeme gerek varmı geçiş için

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