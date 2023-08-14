Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


14 Ağustos 2023 00:47
SAGLIK RAPORU HK.
Merhaba, yarın 2 günlük raporumun son günü. Başka bir doktora gidip rapor alabilir miyim? Alamazsam başlama yapmada ne gibi bir yol iizlemem gerek. Yardımcı olursanız sevinirim

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