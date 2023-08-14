Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Ağustos 2023 00:48
gys sınav sonuc

arkadaslar gys sınav sonuc sayfası 1 haftadır hata veriyor acaba nasıl olsa herkes baktı gerek kalmadı diyemi kaldırdılar yoksa puan düzenlemesi filan mı yapılıyor

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