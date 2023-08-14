Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Ağustos 2023 02:10
İl emrinde atanan öğretmenler

İl emrinden gelen öğretmenler merkezi yerlere düşük puana yerleşiyor. İl içi bekleyen öğretmenler ise yuksek puanlarla kırsalda kalıyor. MEB bir atama havuzu oluştursa puan üstünlüğüne göre verse olmaz mı? Aile birleşimi sadece şehir merkzeinde mi olmak zorunda??

Çok Yazılan Konular

Mazeret tayini yapacak olanların hakkı yeniyor!Öğretmenler odasında sayın bakana 24 Kasımda ikramiye var mı sordunuz mu2.il dışızam oranıHizmet Puanı Devretme TarihiMaaşlarımız devlet sırrı mı?Nöbetçi öğretmenlik çöpe atilmaliİlla ölmek mi lazım ??Öğretmene 3 ikramiye !!!meb gys 2023 gaziantepte 200 kişi full çekmiş, soruların sızdırılması ihtimali çok yüksek

Sözlük

Bugün olanlar 1 nasılsın 1 Elalem barikatı 1 sobalı ev 2 icap 1 latife beyanı 1 şu an çalan şarkı 1 kabul 1 Eksik Borç 1 Zihni Kayıt 1

Son Haberler

'Teşdiden 3 süre ile kademe ilerlemesinin durdurulması cezası' ne demek?14 Ağustos 2023'ten önemli gündem başlıklarıTekirdağ'da dolandırıcılık operasyonu: 11 gözaltıÇilek toplarken kaybolan kadın jandarma ekiplerince bulunduKARDEMİR işçilerine aylık net 3 bin lira ücret artışı

Editörün Seçimi

Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.