Eş durumu hakkında kafa karışıklığı.

Saygıdeğer hocalarım, ben son öğretmen atamasinda İzmir de merkezi bir okula atandım, eşim de bir sene önce doğuda bir ilçeye atandı ve sonradan kadro aldı ancak sonradan kadro alan öğretmenler yıl şartı olduğu için eş durumundan faydalamıyor.

Bu durumda biz iki sözleşmeli gibi eş durumu için başvuru yapabiliyor muyuz?

Eşim İzmir de yaşamak ve çalışmak istiyor ama açıkçası benim için birlikte olmak daha önemli