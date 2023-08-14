Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


14 Ağustos 2023 08:02
6306 sozlesmelilikte eş durumundan tayin hk

merhaba. 6306 kapsamında sozlesmeli personel olarak çalışırken eşi ayni kurumda kadrolu çalışan olmasi halinde aile birligi gerekçesiyle kadrolu çalışan memurun yanina ataması mümkün oluyor mu. (1 sene sonrası yada öncesi farketmez) veya geçici görevle baska bir ilde çalışırken bu süre 3+1 e dahil edilir mi ? veya kadrolu ile sözleşmeli arasında iller arası becayiş uygulanabiliyor mu. 6306 mevzuatında sözleşmeli personel mevzuatında vs yapılamaz diye bir ibareye rastlamadim ama yapılabilir de göremedim. bilgisi olan varsa paylaşırsa deneyimini sevinirim.

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