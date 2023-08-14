zamlı maaş

bu nasil iştir geçen ay ki maaşın üzerine 8 bin lik zam eklenmemis 5 bin lira eklenmis. eksik yatan var mi bordro inceleyen oldu mu

bu nasil iştir geçen ay ki maaşın üzerine 8 bin lik zam eklenmemis 5 bin lira eklenmis. eksik yatan var mi bordro inceleyen oldu mu