Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Ağustos 2023 08:32
zamlı maaş
bu nasil iştir geçen ay ki maaşın üzerine 8 bin lik zam eklenmemis 5 bin lira eklenmis. eksik yatan var mi bordro inceleyen oldu mu

cetek
Aday Memur
14 Ağustos 2023 10:44

Maaş 10 tane kalemden oluşunca mutemetin insafına bıraktık biz, aklımız ermiyor artık.

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