Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


14 Ağustos 2023 08:38
2023 Ekimde Çocuk Gelişimi Alanından Doçentliğe Başvuracakların Mağduriyeti

2023 Ekim başvuruları için açıklanan temel alanların altında yer alan anahtar kelimelerin içerisinde çocuk gelişimi anahtar kelimesi çıkarılmıştır. Daha önce sosyal beşeri ve iktisadi bilimler temel alanı içerisinde yer alan çocuk gelişimi anahtar kelimesini çıkartılma mantığının ne olduğunu kimse bilmemekle birlikte bu alanda doçenliğe başvuracakların nereye başvuracaklara dair herhangi bir bilgilendirme yapılmamıştır. Çocuk gelişimcilerin yaşadığı bu mağduriyetin bir an önce giderilmesini talep ediyoruz.


arslanr
14 Ağustos 2023 08:50

Yasal olarak nasıl bir yol izleyebiliriz bilen varsa lütfen yazsın

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