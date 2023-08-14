Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : Lanet


14 Ağustos 2023 09:03
YENİ BİR ALIM NE ZAMAN OLUR?
merhabalar, Alımlarla ilgili herhangi bir duyum veya haber gören var mı? nasıl bir alım olur ve ne zaman olur?

Çok Yazılan Konular

Müftü neden intihar eder? Destek personeliGünaydın"demek cahiliye dönemi adeti

Sözlük

muvazaa 1 divan edebiyatından bir beyit bırak 2 aşure 1 sözleşme 1 sobalı ev 1 Surinam 1 Baalbek 1 Zihni Kayıt 1 karaciğer yağlanması 1 tumb 1

Son Haberler

Dolar/TL, 27,05 seviyesinden işlem görüyorNiğde'de 17 yaşındaki genç, ağabeyinin elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu öldüBorsa haftaya rekorla başladıMeteoroloji uyardı: Sıcaklık 8-10 derece artacakBrent petrolün varil fiyatı 85,79 dolar

Editörün Seçimi

Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.