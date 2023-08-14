Kira yardımı hangi memurlara verilmeli

İstanbul,Ankara,İzmir vs olarak ayırmamak gerekir diye düşünüyorum. Tüm ülkede kira fiyatları uçtu gitti çünkü. Belki şehir şehir belli bir standart belirlenip miktar değiştirilebilir. İstanbuldaki adama 1000 tl yardım verilse pek işine yaramaz ama atıyorum mesela Bayburtta yarayabilir. Kirasının daha fazla kısmını karşılar en azından.

Ama böyle bir çalışmanın yapılıp ta uygulanır mı

pek bilemiyorum :)