Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Ağustos 2023 10:00

Kira yardımı hangi memurlara verilmeli

Bu ankete 48 dakikada, 9 kişi oy kullandı


Pelinin
Daire Başkanı
14 Ağustos 2023 10:02

Ankara?nın A sı büyük olmalı yazım yanlışı için kusura bakmayın


Gokhanınn
Memur
14 Ağustos 2023 10:07

İstanbul,Ankara,İzmir vs olarak ayırmamak gerekir diye düşünüyorum. Tüm ülkede kira fiyatları uçtu gitti çünkü. Belki şehir şehir belli bir standart belirlenip miktar değiştirilebilir. İstanbuldaki adama 1000 tl yardım verilse pek işine yaramaz ama atıyorum mesela Bayburtta yarayabilir. Kirasının daha fazla kısmını karşılar en azından.

Ama böyle bir çalışmanın yapılıp ta uygulanır mı

pek bilemiyorum :)


Pelinin
Daire Başkanı
14 Ağustos 2023 10:40

Tüm büyükşehirlerde yaşayan tüm memurlara 5 bin tl konut yardımı olmalı

Toplam 3 mesaj

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