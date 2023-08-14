Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Ağustos 2023 10:27
Ücretsiz yıllık izin hakkında bilgisi olan var mı?
Merhaba ücretsiz izne örneğin esimin tayin durumu belli olana kadar çıkabilir miyim? Bu sürecin ne kadar olduğu belli olmuyor kısa ya da uzun, yani iptali geri dönüşü kolay mı? Yoksa yıllık olarak almak zorunda mıyım?

Gokhanınn
Memur
14 Ağustos 2023 10:37

istediğiniz kadar alabilirsiniz(yanlış olmasın ama sanırım maximum 24 ay) , eğer bitiminde eşinizin durumu henüz belli değilse yeniden uzatabilirsiniz. Süresi bitmeden durumunuz belli olursa o zaman sonunu beklemeden başlama yapabilirsiniz kurumunuza dilekçe vererek

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Öğretmenler odasında sayın bakana 24 Kasımda ikramiye var mı sordunuz muMazeret tayini yapacak olanların hakkı yeniyor!2.il dışızam oranıHizmet Puanı Devretme TarihiAile Yardımı En Az Üç bin Lira olmaliHerkesin kafasını çorba gibi eden maddeler (2.il dışı)Nöbetçi öğretmenlik çöpe atilmaliMaaşlarımız devlet sırrı mı?İlla ölmek mi lazım ??

Sözlük

sobalı ev 1 Haksız Fiil 1 Elalem barikatı 3 Bugün olanlar 1 yengeç 1 Baalbek 1 kabul 1 padawan 1 Nankörlük gördükten sonra oluşan his 2 şu an çalan şarkı 1

Son Haberler

Dolar/TL, 27,05 seviyesinden işlem görüyorNiğde'de 17 yaşındaki genç, ağabeyinin elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu öldüBorsa haftaya rekorla başladıMeteoroloji uyardı: Sıcaklık 8-10 derece artacakBrent petrolün varil fiyatı 85,79 dolar

Editörün Seçimi

Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.