Ücretsiz yıllık izin hakkında bilgisi olan var mı?

Merhaba ücretsiz izne örneğin esimin tayin durumu belli olana kadar çıkabilir miyim? Bu sürecin ne kadar olduğu belli olmuyor kısa ya da uzun, yani iptali geri dönüşü kolay mı? Yoksa yıllık olarak almak zorunda mıyım?

Merhaba ücretsiz izne örneğin esimin tayin durumu belli olana kadar çıkabilir miyim? Bu sürecin ne kadar olduğu belli olmuyor kısa ya da uzun, yani iptali geri dönüşü kolay mı? Yoksa yıllık olarak almak zorunda mıyım?